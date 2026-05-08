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Internazionali d’Italia 2026: sabato 9 maggio allenamento Sinner sul Campo 5

Redazione
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Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026
Jannik Sinner - Foto FITP

Jannik Sinner tornerà in campo per allenarsi sabato pomeriggio in vista dell’esordio con Ofner alle 19.00 agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del mondo si allenerà dalle 16.00 alle 17.00 sul Campo 5.

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