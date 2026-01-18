Tabellone doppio femminile Australian Open 2026: presenti Errani/Paolini e Cocciaretto

Il tabellone del doppio femminile dell’Australian Open 2026 vedrà al via la coppia composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Le campionesse olimpiche in carica debutteranno contro la britannica Maia Lumsden e la cinese Qianhui Tang. Le vincenti affronteranno le wild card australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson oppure le giapponesi Momoko Kobori e Ayano Shimizu. Il possibile percorso della coppia azzurra le vedrebbe opposte alle teste di serie numero 16 (Hanyu Guo e Kristina Mladenovic) agli ottavi di finale. Ai quarti, invece, le numero 2 del seeding troverebbero, stando alla proiezione, le teste di serie numero 6 Asia Muhammad ed Erin Routliffe. Paolini vanta come miglior risultato nell’Happy Slam il terzo turno raggiunto nel 2021 con Alona Bolsova e replicato nel 2024 proprio con Errani. La romagnola, invece, ha trionfato nel 2013 e nel 2014 assieme a Roberta Vinci. Nel 2025 Errani e Paolini hanno conquistato il loro primo slam in coppia, vincendo il Roland Garros.

PRESENTE ANCHE COCCIARETTO

Nel tabellone di doppio femminile sarà presente anche Elisabetta Cocciaretto, fresca vincitrice del WTA 250 di Hobart in singolare. La marchigiana farà coppia con la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, debutteranno contro le statunitensi Hailey Baptiste e Peyton Stearns.

Il tabellone completo