ATP Finals 2025, ufficiali i nomi dei gironi: Sinner nel ‘Gruppo Borg’ e Alcaraz nel ‘gruppo Connors’

Jimmy Connors e Bjorn Borg: saranno loro a dare il nome ai due gironi di singolare delle Nitto ATP Finals 2025. Un dettaglio in più in vista del sorteggio, in programma a Torino giovedì 6 novembre alle ore 12. Resta ancora da assegnare l’ultimo posto disponibile: Lorenzo Musetti proverà a conquistarlo ad Atene, mentre Felix Auger-Aliassime, dopo il forfait di Metz, può solo attendere di sapere se entrerà nel tabellone principale o se dovrà accontentarsi del ruolo di riserva sotto la Mole.

Quel che è già certo è la composizione delle prime linee: Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, guiderà il Gruppo Jimmy Connors, mentre Jannik Sinner, seconda testa di serie, sarà al comando del gruppo Bjorn Borg. I gironi del torneo di doppio saranno invece intitolati a Peter Fleming e John McEnroe