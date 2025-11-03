ATP FinalsNews

ATP Finals 2025, ufficiali i nomi dei gironi: Sinner nel ‘Gruppo Borg’ e Alcaraz nel ‘gruppo Connors’

Lorenzo Ercoli
Lorenzo Ercoli

Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

Jimmy Connors e Bjorn Borg: saranno loro a dare il nome ai due gironi di singolare delle Nitto ATP Finals 2025. Un dettaglio in più in vista del sorteggio, in programma a Torino giovedì 6 novembre alle ore 12. Resta ancora da assegnare l’ultimo posto disponibile: Lorenzo Musetti proverà a conquistarlo ad Atene, mentre Felix Auger-Aliassime, dopo il forfait di Metz, può solo attendere di sapere se entrerà nel tabellone principale o se dovrà accontentarsi del ruolo di riserva sotto la Mole.

Quel che è già certo è la composizione delle prime linee: Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, guiderà il Gruppo Jimmy Connors, mentre Jannik Sinner, seconda testa di serie, sarà al comando del gruppo Bjorn Borg. I gironi del torneo di doppio saranno invece intitolati a Peter Fleming e John McEnroe

 

