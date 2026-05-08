Internazionali d’Italia 2026: Musetti parte bene, superato Mpetshi Perricard

Inizia bene l’avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Il carrarino supera in due set Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 29 minuti e torna al terzo turno del torneo romano, dove lo scorso anno si spinse fino alla semifinale prima di cedere a Carlos Alcaraz.

Un esordio tutt’altro che banale per il numero 10 del mondo, chiamato ad affrontare un avversario che al servizio concede pochissimo e che, proprio per caratteristiche, può indirizzare in binari complicati complicata il match. Musetti è stato bravo soprattutto nel sesto game del primo set, quando ha mantenuto il servizio dopo aver strappato la battuta nel gioco precedente, evitando di subire l’immediato controbreak. Da quel momento l’azzurro ha preso sempre più controllo dello scambio, gestendo con lucidità il vantaggio fino alla chiusura del parziale.

Nel secondo parziale “Muso” prova subito l’allungo nel terzo game, trovando il break, ma il vantaggio dura poco con il francese che recupera immediatamente. Il break decisivo arriva nel settimo gioco, quando Mpetshi Perricard, con le palle nuove, commette due doppi falli consecutivi spalancando la strada all’azzurro, bravo poi a gestire il vantaggio fino alla fine del match.

Con questa vittoria Musetti raggiunge al terzo turno Francisco Cerundolo. I precedenti tra i due sono in perfetta parità, 2-2, ma gli ultimi due confronti sono stati vinti dall’argentino: prima nell’ATP 250 di Umago 2024 e poi alle Finals di Coppa Davis dello stesso anno.

Musetti raggiunge così Matteo Arnaldi al terzo turno, in attesa degli altri azzurri che nella giornata di sabato 9 maggio proveranno a staccare il pass per il turno successivo. Per il carrarino una prestazione positiva: non ancora perfetta, e probabilmente servirà qualcosa in più per impensierire un giocatore solido come Cerundolo, ma per essere il primo match in un torneo nuovo, con condizioni serali diverse, resta un esordio incoraggiante.