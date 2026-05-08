Cocciaretto verso Swiatek: “Ha un gioco che mi dà fastidio, cercherò contromisure”

“È stata una giornata piuttosto lunga, ho cercato di rimanere concentrata nonostante il ritardo le partite lunghe. Giocare sul Centrale è stato bellissimo, ero un po’ tesa perché ci tengo a vincere. Cercherò di imparare a gestire meglio tutti i momenti della partita”. Così Elisabetta Cocciaretto, in conferenza stampa, dopo il successo su Emma Navarro – con il punteggio di 6-3 6-3 – nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. “Il pubblico mi ha aiutato tanto nei momenti importanti della partita. Sentivo il tifo, non ho guardato lo stadio e mi sono concentrata solo su me stessa e sul mio angolo”, prosegue, sul grande supporto del Campo Centrale, Cocciaretto, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Iga Swiatek: “Il fatto di giocare con continuità mi aiuta ad approcciare i match in maniera diversa. Sarà già la terza o quarta volta che giocherò contro una Top 5. Cercherò di trovare le contromisure e di pensare a godermi l’atmosfera del Foro Italico. Swiatek ha un gioco che mi dà fastidio e lo so”.