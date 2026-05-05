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Qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: medical timeout per Ruse nel match con Kraus

Redazione
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Medical timeout per Elena Gabriela Ruse nel corso della sfida contro Sinja Kraus valida per il primo turno del tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. La rumena – in svantaggio 3-0 nel secondo dopo aver perso il primo – ha richiesto l’aiuto del fisioterapista per una medicazione. Nessun infortunio né rischi di un ritiro con il match che è ripreso regolarmente.

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