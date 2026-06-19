ATP 500 Halle 2026, Medvedev sorpreso da Altmaier: passa il tedesco in tre set

Daniel Altmaier è in semifinale all’ATP 500 di Halle 2026. Il tedesco elimina Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-4 in due ore e 42 minuti e conquista la terza semifinale ATP in carriera, la prima in assoluto su erba.

Non è una sorpresa di giornata qualunque. Altmaier aveva già raggiunto questa fase in un torneo ATP a Kitzbühel e a Umago nel 2021, entrambe su terra battuta, ma cinque anni fa era protagonista in tornei ATP 250, mentre quello tedesco è un torneo ben più importante.

Una partita in cui Altmaier ha fatto della solidità al servizio la chiave tattica principale. Il tedesco ha controllato bene i propri turni di battuta per larghi tratti dell’incontro, non lasciando a Medvedev la possibilità di concretizzare le palle break avute a disposizione. Nel primo set questo approccio ha funzionato alla perfezione, con Altmaier che ha chiuso 6-4 senza mai vacillare nei momenti decisivi. Nel secondo il russo ha alzato il livello e ha preso in mano il parziale al tie-break; nel terzo set, invece, Altmaier ha ritrovato le certezze del primo parziale e portato a casa il risultato.

Con la vittoria su Medvedev, avversario di importante caratura, Altmaier sale a otto successi contro top ten in carriera — e, dato ancora più notevole, li ha ottenuti contro otto giocatori diversi: Fritz, Shelton, Zverev, Rublev, Berrettini, Ruud, Sinner e appunto il russo. Una collezione di scalpi che racconta meglio di qualsiasi statistica la qualità del suo tennis quando riesce a essere espressa.

In semifinale il tedesco affronterà il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.