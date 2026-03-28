Masters 1000 Miami 2026, Sinner: “È stata una partita molto fisica, ora al lavoro per la finale”

Jannik Sinner vola in finale al Masters 1000 di Miami dopo aver superato Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6(4), al termine di una sfida intensa e combattuta, probabilmente la più equilibrata nei loro ultimi confronti.

Il tedesco ha mostrato un atteggiamento più aggressivo rispetto al passato, riuscendo in diversi momenti a prendere in mano lo scambio e a mettere pressione all’azzurro. Ma ancora una volta, nei passaggi chiave, è stato Sinner a fare la differenza: solido al servizio, lucido mentalmente e capace di tirarsi fuori dalle situazioni più delicate.

Nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, il numero 2 del mondo ha sottolineato proprio questi aspetti: “Ho cercato di servire molto bene tutta la partita e per fortuna ci sono riuscito, sono molto contento. Anche la parte mentale è stata buona: sono rimasto lì su ogni punto e ho giocato un buon tennis”.

Una partita diversa rispetto ad altri incroci tra i due, meno dominata e decisamente più fisica: “È stata una partita molto dura, sicuramente molto fisica. Ora devo recuperare e prepararmi al meglio per la finale”.

Per Sinner si tratta di un’altra finale a Miami, arrivata pochi giorni dopo il trionfo a Indian Wells: la possibilità del “Sunshine Double” è concreta, e potrebbe diventare storica in caso di vittoria senza perdere set. “Sono molto felice, un’altra finale qui è un risultato straordinario. Dopo Indian Wells non era per niente scontato”.

In finale l’azzurro affronterà Jiri Lehecka, battuto in tutti i precedenti a livello ATP. Un match che sulla carta lo vede favorito, ma che andrà comunque affrontato con la massima attenzione: “Cercherò di preparare la partita nel miglior modo possibile. Lui è un ottimo giocatore, io dovrò fare il massimo e godermi la finale”.