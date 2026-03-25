Masters 1000 Miami 2026: Francisco Cerundolo e il feeling particolare in Florida

Francisco Cerundolo supera il francese Ugo Humbert e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2026. 6-4 6-3 è il punteggio, in poco più di 1 ora in favore dell’argentino che, nel prossimo turno affronterà la testa di serie numero 3 Alexander Zverev, uscito indenne dopo due tie-break dal match con il numero 111 del mondo Quentin Halys.

Il nativo di Buenos Aires è in cerca di riscatto dopo la sconfitta al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells contro il rientrante e campione in carica Jack Draper.

Cerundolo-Miami: un rapporto speciale

Con la vittoria ai danni di Humbert, l’argentino ha raggiunto la vittoria numero 15 della sua carriera a Miami. Considerando solamente i 4 Slam e i 9 Masters, l’Open di Miami è per distacco il grande torneo in cui Cerundolo ha vinto più partite, in cui nel 2022 raggiunse la sua prima semifinale a livello 1000 della carriera, battendo Jannik Sinner ai quarti di finale.

Un dato che conferma quanto il tennis moderno sia cambiato: anche giocatori cresciuti sulla terra battuta, come gli argentini, riescono oggi a esprimersi ad alto livello sul cemento. Il percorso di Cerundolo a Miami ne è un esempio evidente, segno di una maggiore velocità di adattamento alle diverse superfici.

Al secondo posto ci sono le 8 vittorie all’Australian Open, seguite dalle 7 vittorie sulla terra rossa di Madrid, dove lo scorso anno perse in semifinale contro Casper Ruud, e le 6 al Roland Garros e a Roma. L’unico torneo in cui il numero 19 del mondo non ha ancora vinto una partita è il Masters 1000 di Cincinnati, in cui dal 2022 al 2024 ha collezionato solo sconfitte al primo turno.