A che ora finale Sinner in tv: data, orario, diretta streaming Masters 1000 Miami 2026

Jannik Sinner è approdato in finale al Masters 1000 di Miami 2026: l’azzurro ha superato 6-3 7-6(4) Alexander Zverev nella semifinale e affronterà Jiri Lehecka. Per Sinner si tratta della quarta finale sul cemento dell’Hard Rock Stadium. La prima risale al 2021, quando era ancora seguito da Riccardo Piatti e uscì sconfitto contro Hubert Hurkacz. Nelle altre due finali, nel 2023, è stato battuto, in quel caso da Daniil Medvedev. Diverso invece l’esito dell’ultima, quella del 2024, quando ha conquistato il titolo imponendosi su Grigor Dimitrov.

Da ricordare anche come nell’edizione 2025 non abbia potuto partecipare a causa della sospensione per doping. In questo 2026, però, il percorso dell’azzurro è stato fin qui impeccabile: Sinner non ha ancora perso un set nel torneo e andrà a caccia del secondo titolo al Masters 1000 di Miami.

A CHE ORA GIOCA SINNER IN FINALE A MIAMI

Nel match per il titolo, Jannik Sinner sfiderà il ceco Jiri Lehecka, la finale si disputerà domenica 29 marzo, non prima delle 21.00 (ora italiana). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).