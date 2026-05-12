Tabellone Challenger 175 Valencia 2026: Tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone del Challenger 175 di Valencia 2026, in programma dall’11 al 17 maggio.

Pronto a scendere in campo c’è Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta con Alexei Popyrin al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Per l’azzurro sarà un’occasione per ritrovare fiducia e sensazioni, oltre che per aumentare il (magro) bottino di vittorie in stagione e rilanciarsi in un’annata tribolata. Berrettini se la vedrà all’esordio contro un giocatore qualificato. A fargli compagnia nel tabellone ci sono Alejandro Tabilo, numero 1 del seeding, Jaume Munar (n.2) e Zizou Bergs (n.3).

Tabellone Challenger Valencia

Parte alta

Tabilo (1) vs bye

Kovacevic vs Merida Aguilar

Lajovic vs O’Connell

Qualificato vs Altmaier (5)

Carabelli (4) vs bye

Berrettini vs Qualificato

Prado Angelo vs Riedi

Qualificato vs Kecmanovic (7)

Parte bassa

Struff (8) – Alvarez Varona

Zapata Miralles – Vallejo

Bautista Agut – Martinez

Bergs (3) bye

Baez (6) vs Carballes Baena

Carreno Busta vs Comesana

Dzumhur vs Qualificato

Munar (2) vs bye