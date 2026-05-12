Tabellone Challenger 175 Valencia 2026: Tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone del Challenger 175 di Valencia 2026, in programma dall’11 al 17 maggio.
Pronto a scendere in campo c’è Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta con Alexei Popyrin al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Per l’azzurro sarà un’occasione per ritrovare fiducia e sensazioni, oltre che per aumentare il (magro) bottino di vittorie in stagione e rilanciarsi in un’annata tribolata. Berrettini se la vedrà all’esordio contro un giocatore qualificato. A fargli compagnia nel tabellone ci sono Alejandro Tabilo, numero 1 del seeding, Jaume Munar (n.2) e Zizou Bergs (n.3).
Tabellone Challenger Valencia
Parte alta
Tabilo (1) vs bye
Kovacevic vs Merida Aguilar
Lajovic vs O’Connell
Qualificato vs Altmaier (5)
Carabelli (4) vs bye
Berrettini vs Qualificato
Prado Angelo vs Riedi
Qualificato vs Kecmanovic (7)
Parte bassa
Struff (8) – Alvarez Varona
Zapata Miralles – Vallejo
Bautista Agut – Martinez
Bergs (3) bye
Baez (6) vs Carballes Baena
Carreno Busta vs Comesana
Dzumhur vs Qualificato
Munar (2) vs bye