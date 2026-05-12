Ora è ufficiale: Il derby di Roma si giocherà lunedì 18 a causa della coincidenza con la finale degli Internazionali

La decisione finale, dopo che negli ultimi giorni la sfida era stata confermata la data di domenica 17 alle ore 12.30 dal CEO della Serie A Luigi De Siervo, è arrivata al termine di una confusa settimana di notizie, e a mettere ordine ci ha pensato la Prefettura della Capitale. Causa principale dello slittamento della partita è stata ovviamente la coincidenza con la finale degli Internazionali d’Italia 2026, programmata proprio nel pomeriggio di domenica 17. Di seguito la nota ufficiale della Prefettura: