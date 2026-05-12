Ora è ufficiale: Il derby di Roma si giocherà lunedì 18 a causa della coincidenza con la finale degli Internazionali

Ora è ufficiale: il derby tra Roma e Lazio, valido per la 37ª giornata di Serie A, inizialmente previsto per domenica 17 maggio 2026, è stato spostato a lunedì 18 alle ore 20.45.
La decisione finale, dopo che negli ultimi giorni la sfida era stata confermata la data di domenica 17 alle ore 12.30 dal CEO della Serie A Luigi De Siervo, è arrivata al termine di una confusa settimana di notizie, e a mettere ordine ci ha pensato la Prefettura della Capitale. Causa principale dello slittamento della partita è stata ovviamente la coincidenza con la finale degli Internazionali d’Italia 2026, programmata proprio nel pomeriggio di domenica 17. Di seguito la nota ufficiale della Prefettura:
“Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Lo comunica la prefettura di Roma”.