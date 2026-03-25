Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 26 marzo con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 26 marzo del Masters 1000 di Miami 2026. Torna protagonista Jannik Sinner, che va caccia di punti importanti per ricucire lo strappo in classifica ATP con Carlos Alcaraz. L’altoatesino aprirà il programma sull’Hard Rock Stadium contro Frances Tiafoe (ore 18.00). Impegnato Alexander Zverev, testa di serie numero 3, contro Francisco Cerundolo. Al femminile Coco Gauff, quarta forza del seeding, affronterà Karolina Muchova al termine di Sinner-Tiafoe.
IL PROGRAMMA COMPLETO
STADIUM
ore 18.00 – (19) Tiafoe vs (2) Sinner
non prima delle 20.00 – (4) Gauff vs (13) Muchova
non prima delle 00.00 – (18) Cerundolo vs (3) Zverev
non prima delle 01.30 – (1) Sabalenka vs (3) Rybakina/(5) Pegula