Challenger Città del Messico 2026: Napolitano frenato dalla pioggia, si torna in campo alle 19

È stata interrotta per pioggia la finale del Challenger 125 di Città del Messico tra Stefano Napolitano e James Duckworth sul risultato di 7-6(7) 5-5. L’australiano ha faticato non poco in un primo set ben orchestrato dall’azzurro e risolto solo al tie-break. Anche per il secondo parziale l’esito sembrava essere il medesimo, o quantomeno prima dell’arrivo della pioggia.

Gli organizzatori del torneo hanno provato ad aspettare qualche ora prima di rimandare ufficialmente l’incontro alla giornata di lunedì. Il nuovo orario previsto per la ripresa del match è infatti alle 19 (ora italiana) di lunedì 13 aprile.

L’australiano cercherà di rientrare in partita per continuare la caccia al 18º titolo a livello Challenger, mentre il biellese proverà a conquistare il primo titolo del suo 2026, dopo che l’ultimo risale al Challenger 50 di Biella dello scorso settembre.