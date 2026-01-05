DAZN rinnova i diritti dell’ATP Challenger Tour fino al 2028

In un momento di grande centralità del tennis nel panorama sportivo italiano, DAZN annuncia il rinnovo dei diritti televisivi per i tornei internazionali dell’ATP Challenger Tour fino al 2028. L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, garantirà la trasmissione in esclusiva di tutti i turni dei tornei Challenger disputati all’estero, con l’eccezione degli eventi giocati in Italia.
L’intesa tra ATP e DAZN
Grazie all’intesa con ATP Media, DAZN continuerà a raccontare da vicino il circuito che rappresenta una tappa cruciale nel percorso di crescita dei tennisti, il passaggio più delicato tra la fase di formazione e maturazione e l’ingresso stabile nel professionismo. È proprio sui campi Challenger che nascono le carriere dei futuri protagonisti del circuito maggiore.
Il primo appuntamento in programma sulla piattaforma sarà il Bengaluru Open 2026, torneo di categoria Challenger 125, in scena dal 5 al 10 gennaio in India. Da lì, il tour proseguirà attraverso numerose tappe internazionali, offrendo agli appassionati uno sguardo privilegiato sui talenti emergenti del tennis mondiale.
Con il rinnovo dei diritti dell’ATP Challenger Tour, l’offerta tennistica di DAZN si conferma ampia, ulteriormente valorizzata dalla partnership con Warner Bros. Attraverso i canali Eurosport restano infatti disponibili le competizioni integrali di alcuni dei tornei più prestigiosi del calendario, come gli Australian Open e il Roland Garros.