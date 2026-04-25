A Madrid Jodar sulle orme di Sinner: wild card che batte un Top ten in un 1000

Non smette di stupire Rafael Jodar, che prosegue nel suo momento estremamente positivo e supera anche il numero 8 del ranking ATP Alex de Minaur, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Con il successo ottenuto, Jodar diventa, a 19 anni e 217 giorni, il più giovane tennista a battere un Top 10 in un Masters 1000 tramite wild card da Jannik Sinner, che aveva sconfitto il numero 6 del mondo Stefanos Tsitsipas agli Internazionali d’Italia nel 2020 all’età di 19 anni e 29 giorni. Adesso lo aspetta al terzo turno una sfida che sa di nuovo che avanza, contro l’astro nascente brasiliano Joao Fonseca.

Una cerchia ristretta

A partire dall’anno 2002, data dell’inaugurazione del Masters 1000 di Madrid, Jodar è solo il quinto teenager a ottenere una vittoria contro uno dei primi dieci del ranking mondiale. Assieme a lui, in questa speciale classifica ci sono: Andy Murray, che ha sconfitto l’allora numero 3 Ivan Ljubicic al secondo turno nel 2006, Juan Martin del Potro, vincitore nel match di secondo turno con il padrone di casa e numero 9 del mondo Tommy Robredo nel 2007, Carlos Alcaraz, incredibile mattatore nel 2022 grazie ai successi in fila su Rafael Nadal (numero 4 del mondo), Novak Djokovic (numero 1 del mondo) e Alexander Zverev (numero 3 del mondo) e, infine, Jakub Mensik, uscito vittorioso nella sfida di secondo turno con Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo, nel 2024.