Roland Garros 2026: Jannik Sinner in allenamento con Baez

Prosegue la preparazione di Jannik Sinner in vista del Roland Garros 2026. Nella giornata di venerdì 22 maggio l’azzurro sosterrà una doppia sessione di allenamento insieme a Sebastian Baez: dalle 12.00 alle 13.00 sul Campo 4 e successivamente dalle 14.00 alle 15.00 sul Court Philippe-Chatrier. La scelta di allenarsi con Baez non sembra casuale: l’argentino presenta infatti caratteristiche di gioco che si avvicinano a quelle di Clement Tabur, primo avversario di Sinner nel torneo.
Dopo la sessione svolta giovedì 21 maggio insieme a Valentin Vacherot, caratterizzata da ritmi molto alti, Sinner continua così la preparazione verso l’esordio previsto tra lunedì 25 e martedì 26 maggio contro la wild card francese Tabur. Team al completo per il n.1 del mondo che nel secondo slam dell’anno è presente con Simone Vagnozzi, Darren Cahill, Umberto Ferrara e Alejandro Resnicoff.