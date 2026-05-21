ATP 500 Amburgo 2026: troppo De Minaur per Darderi, l’azzurro si ferma ai quarti

Termina ai quarti di finale il percorso di Luciano Darderi all’ATP 500 di Amburgo 2026. L’azzurro cede ad Alex De Minaur con il punteggio netto di 6-0 6-3 n 1 ora e 34 minuti, dopo le convincenti vittorie ottenute nei turni precedenti contro Burruchaga e Hanfmann, entrambe arrivate in due set.

Nonostante il punteggio piuttosto netto, il match è stato più equilibrato di quanto racconti lo score. Emblematico il dato sulle palle break: De Minaur ha infatti disputato un match di altissimo livello, impeccabile sia in difesa che in attacco, annullando 11 delle 12 palle break concesse a Darderi, confermandosi lucido e preciso nei momenti importanti. L’azzurro è apparso anche piuttosto affaticato, probabilmente condizionato dai tanti incontri disputati nelle ultime settimane. In alcuni frangenti Darderi ha dato la sensazione di poter rientrare nel match, ma l’australiano è sempre stato bravo a respingere ogni tentativo di rimonta.

Per Luciano ora l’attenzione si sposta sul Roland Garros, dove esordirà lunedì 25 o martedì 26 maggio contro Sebastian Ofner. De Minaur, invece, prosegue il suo cammino ad Amburgo e in semifinale affronterà Tommy Paul per un posto nell’atto conclusivo.