Qualificazioni Roland Garros 2026, Cinà il sogno è reale: primo main draw Slam

Federico Cinà mette un altro importante tassello nella sua carriera: batte in rimonta Alexis Galarneau (5-7 6-2 7-5 in 2 ore e 36 minuti) al terzo turno di qualificazioni del Roland Garros 2026 e si guadagna il primo main draw Slam della carriera. Dopo Yosuke Watanuki e Bernard Tomic, il 2o07 italiano supera anche l’ultimo ostacolo sulla strada verso il primo Slam nella partita più combattuta delle tre.

Il palermitano è bravo a rimanere in partita dopo la rimonta messa in piedi da Galarenau per chiudere il primo set 7-5. Cinà vince agevolmente il secondo parziale, mentre nel terzo viene riagganciato sul 4-4 dal canadese. Sul 5-5 l’azzurro sfrutta la seconda palla break consecutiva e poi chiude la partita con il servizio. È tutto vero: Cinà è nel tabellone principale del Roland Garros 2026, è al primo turno di uno Slam per la prima volta in carriera.