Masters 1000 Miami 2026, Fils: “Ora mi diverto. E nei momenti importanti faccio la differenza”

C’è una parola che torna più di tutte nelle dichiarazioni di Arthur Fils rilasciate a Tennis Channel a Miami: divertimento. Ed è probabilmente il segnale più importante. “Mi piace essere qui, Miami vibes no? Ho il team che mi supporta e mia madre lo fa da Parigi, mi sto divertendo molto”. Non è solo una questione ambientale, è una condizione mentale. Fils sta vivendo il torneo con leggerezza, ma senza perdere lucidità.

La gestione del match

Nel racconto della sua partita emerge un altro elemento chiave: l’adattamento. Di fronte a un avversario capace di mettere a segno 19 ace, Fils non ha forzato soluzioni fuori contesto. “Lui serve benissimo, 19 ace sono tanti. Ho cercato di entrare nel ritmo e far partire lo scambio per avere più chance”.

È una lettura tattica chiara: accettare la superiorità al servizio dell’altro e spostare il match su uno schema più neutro. Non sempre possibile, ma in questo caso efficace. E poi c’è il passaggio decisivo, quello che separa una buona prestazione da una vittoria: “Ho vinto i punti più importanti e lì ho fatto la differenza”.

Il riferimento al match con Stefanos Tsitsipas aggiunge un ulteriore livello di lettura. “Avevo l’impressione di poter fare qualsiasi cosa e non sbagliare mai”. Non è solo entusiasmo. È la descrizione di uno stato di forma totale, in cui il giocatore percepisce il controllo completo del gioco. Sensazioni che non si costruiscono in un giorno, ma che arrivano quando fiducia e condizione si allineano.

Il peso (positivo) dello stop

Il punto più interessante, però, è forse quello legato al periodo lontano dal tour. “Stare fuori così tanto mi ha aiutato e ora sono concentrato a migliorarmi giorno dopo giorno”. Un’affermazione controintuitiva. L’assenza, invece di rallentare il percorso, ha permesso a Fils di riorganizzare priorità e lavoro. Il risultato è un giocatore più presente, più focalizzato, meno dispersivo.

Il ricordo dello scorso anno completa il quadro. “Ai quarti di finale ero veramente stanco, ora sto bene e sono pronto a una nuova battaglia”. Qui il tema è fisico, ma anche gestionale. La differenza tra il Fils del 2025 e quello attuale sta nella capacità di arrivare in fondo ai tornei con energie ancora disponibili, sia mentali che atletiche.