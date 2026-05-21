Roland Garros 2026: Darderi per continuare a stupire, il percorso potenziale a Parigi

È un Luciano Darderi in splendida forma quello che si presenta ai nastri di partenza del Roland Garros 2026. L’italo-argentino, sulle ali dell’entusiasmo dopo la semifinale raggiunta a Roma, cerca il suo miglior risultato a livello Slam per potersi affacciare sulla Top 10. Il suo cammino nel torneo inizierà contro Sebastian Ofner, per poi proseguire al secondo turno contro uno tra Ethan Quinn o Francisco Comesana. Al terzo turno, possibile derby azzurro con Matteo Berrettini o sfida contro Arthur Rinderknech. Agli ottavi, incrocio scomodo, se non scomodissimo, contro il numero 1 del mondo, Jannik Sinner. E, se Luciano dovesse spingersi oltre, la strada per un’ipotetica finale sarebbe altrettanto ricca di pericoli.
IL PERCORSO DI DARDERI NEL TORNEO
Primo turno – Ofner
Secondo turno – Quinn / Comesana
Terzo turno – (22) Rinderknech / Berrettini
Ottavi di finale – (1) Sinner
Quarti di finale – (9) Bublik /(19) Tiafoe / (5) Shelton
Semifinale – (4)Auger-Aliassime / (16) Vacherot / (10) Cobolli / (6) Medvedev
Finale – (2) Zverev / (3) Djokovic / (7) Fritz