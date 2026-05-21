Roland Garros 2026: Sinner per il Career Grand Slam, il cammino verso la finale dell’altoatesino

Jannik Sinner si presenta al Roland Garros 2026 con i favori del pronostico e con l’obiettivo di completare il quadretto degli Slam: gli manca solo il torneo parigino per il Career Grand Slam. Il percorso del numero 1 del mondo inizierà contro la wild card francese Clement Tabur. Interessante un possibile terzo turno contro Corentin Moutet o Martin Landaluce. Sulla strada di Sinner anche due possibili derby: con Luciano Darderi o Matteo Berrettini agli ottavi oppure con Flavio Cobolli in semifinale, ma dipenderà sia dai risultati di Jannik che da quelli degli altri azzurri. Tra i due ipotetici derby il quarto di finale previsto sarebbe contro Ben Shelton.
Il percorso
Primo turno – Tabur
Secondo turno – J.M. Cerundolo/Fearnley
Terzo turno – Moutet (30) /Kopriva /Landaluce
Ottavi – Rindkernech (22) /Darderi (14) /Berrettini /Fucsovics
Quarti – Shelton (5) /Bublik (9) /Tiafoe (19)
Semifinale – Auger-Aliassime (4) /Medvedev (6) /Vacherot (16) /Cobolli (10)
Finale – Zverev (2) /Djokovic (3) /Fritz (7)