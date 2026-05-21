Roland Garros 2026: Paolini cerca riscatto a Parigi, il cammino potenziale dell’azzurra in Francia

Jasmine Paolini arriva al Roland Garros in cerca di riscatto dopo un 2026 complicato, nel quale sono mancati quei risultati e quella continuità che avevano contraddistinto le ultime stagioni della tennista azzurra. La numero uno d’Italia si presenta da testa di serie n.13, al secondo Slam stagionale con l’obiettivo di ritrovare fiducia, ritmo e soprattutto quel tennis brillante che negli ultimi mesi si è visto soltanto a tratti.

IL PERCORSO DI PAOLINI VERSO LA FINALE

Primo turno: Yastremska

Secondo turno: Raducanu / Sierra

Terzo turno: Marcinko / Lys / Efremova / (18) Cirstea

Ottavi di finale: (26) Baptiste / Krejcikova / (2) Rybakina

Quarti di finale: (8) Andreeva / (27) Bouzkova / (22) Samsonova / (10) Muchova

Semifinale: (3) Swiatek/ (7) Svitolina / (11) Bencic / (15) Kostyuk / (24) Fernandez

Finale: (1) Sabalenka / (9) Mboko / (5) Pegula / (4) Gauff / (6) Anisimova