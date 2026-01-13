NewsWta

Australian Open 2026: ritiro per Wei contro Kalieva

Ritiro per Sijia Wei nel corso del terzo set nel match di primo turno di qualificazione contro Kalieva sul punteggio di 3-2 40-15 per la statunitense. La tennista cinese aveva subito un trattamento dalla fisioterapista nel medical timeout nel terzo game del set decisivo, prova a stringere i denti ma è costretta al ritiro per un problema alla schiena più precisamente nella zona lombare. Passa il turno Kalieva

