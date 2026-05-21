Quando gioca Sinner al primo turno del Roland Garros 2026: data, orario e diretta tv

Sarà Clément Tabur l’avversario di Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros 2026. L’azzurro arriva a Parigi dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia e il cosiddetto quinto Masters 1000 consecutivo conquistato, presentandosi così al secondo Slam stagionale con grandi ambizioni e con il sogno di completare il Career Grand Slam. Sinner, testa di serie numero uno del torneo, partirà inoltre da principale favorito per la vittoria finale vista anche l’assenza di Carlos Alcaraz, ancora fermo ai box per il problema al polso. Il cammino verso il titolo inizierà dunque contro la wild card francese Tabur. Non ci sono precedenti fra i due

A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE SINNER-TABUR

La sfida tra Sinner e Tabur andrà in scena tra lunedì 25 maggio o martedì 26 maggio. Il match verrà trasmesso e sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.