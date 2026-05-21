Roland Garros 2026: piccolo regalo di benvenuto per Sinner a Parigi (VIDEO)

Jannik Sinner riceve un piccolo regalo di benvenuto dal Roland Garros al suo arrivo al club parigino. Il numero 1 del mondo e finalista dell’edizione 2025 ha svolto i primi allenamenti in vista dello Slam francese tra il campo 5 e il Philippe-Chatrier insieme al monegasco Valentin Vacherot.
L’organizzazione del torneo ha voluto accogliere l’azzurro con un dono simbolico: un cofanetto di legno riempito di terra rossa, che Sinner ha delicatamente spostato con un piccolo pennello per scoprire una targhetta con lo slogan del Roland Garros, “Victory belongs to the most tenacious” (“La vittoria appartiene ai più tenaci”).
L’altoatesino si presenta al secondo Slam della stagione tra i principali favoriti per il titolo ed esordirà contro la wild card francese Clement Tabur.
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