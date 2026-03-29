Masters 1000 Miami 2026, rischio pioggia: la finale Sinner-Lehecka inizia in ritardo?

C’è il rischio che la finale del Masters 1000 di Miami 2026 tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka cominci in ritardo a causa della pioggia. Nella mattinata di domenica 29 marzo ha infatti piovuto in Florida e le previsioni meteo portano un acquazzone in tarda serata. A dir la verità pioveva leggermente anche durante il riscaldamento di Sinner, poco prima dell’inizio della finale del doppio femminile, ma non abbastanza da costringere i giocatori a tornare negli spogliatoi. Per il momento è solo nuvoloso a Miami, tuttavia la situazione è da monitorare e non è da escludere che l’incontro di Jannik possa iniziare in ritardo.

AGGIORNAMENTO 19:30 – Sospesa per pioggia la finale di doppio femminile sul punteggio di 6-5 0-40 in favore di Siniakova/Townsend contro Errani/Paolini.