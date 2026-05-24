Roland Garros 2026, Cinà dopo la prima vittoria Slam: “Mi alleno per vivere momenti come questo”

“Mi immaginavo un’atmosfera così incredibile per la mia prima vittoria Slam. Mi alleno per momenti come questo“. Parla così Federico Cinà in conferenza stampa a pochi minuti dalla vittoria al quinto set su Reilly Opelka al Roland Garros 2026 che gli ha permesso di conquistare il suo primo successo in carriera nel tabellone principale di un Major.

Un traguardo raggiunto quasi tre ore e mezza di battaglia: “Dopo il quarto set ho avuto tanti pensieri perché comunque ero avanti 4-1 nel tie-break e lui aveva fatto dei bei punti, quindi non avevo tanto da rimproverarmi. All’inizio del quinto ho pensato che stavo giocando il primo turno del Roland Garros e che c’era ancora tutto un set davanti. Mi sono goduto l’ultimo set e alla fine è andata bene. L’ultimo game nonostante lo 0-40 mi sono concentrato e ho pensato a giocare punto dopo punto. Non mi sono fatto distrarre dall’emozione e dal pubblico. Ho dato tutto in quei cinque punti“.

Il classe 2007 palermitano ha spiegato: “Sono molto felice di come l’ho gestita fisicamente, ma soprattutto mentalmente perché non mi sono fatto prendere dal panico. Ogni tanto ho dei momenti di bassi, ma li ho saputi gestire molto molto bene“. Sul prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra Stan Wawrinka e Jesper De Jong: “Sono due giocatori che hanno una classifica migliore della mia e quindi assoluto rispetto. Stan è un campione che ho visto giocare tantissime volte da piccolo, mentre De Jong è un Top 100 e comunque vada sarà una partita complicata“.

“Sono un ragazzo abbastanza tranquillo – chiude l’azzurro -. Quando sono fuori dal campo mi piace rilassarmi con amici e famiglia“.