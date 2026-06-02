Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori tornano in semifinale a Parigi

Simone Bolelli e Andrea Vavassori ritrovano una semifinale Slam che mancava dagli Australian Open 2025. Grazie al successo ottenuto sul duo formato dal ceco Pert Nouza e dall’austriaco Neil Oberlaitner con il punteggio di 6-7(7) 6-1 7-6(12), gli azzurri hanno conquistato la loro terza semifinale Major di coppia, la seconda al Roland Garros dopo quella vinta contro Bopanna/Ebden nel 2024. In tutte e tre le occasioni, quando si sono spinti così avanti in un torneo del Grande Slam, Bolelli e Vavassori hanno poi raggiunto anche la finale dove sono però arrivate altrettante sconfitte: agli Austalian Open 2024 contro Bopanna/Ebden, al Roland Garros 2024 contro Arevalo/Pavic e agli Australian Open 2025 per mano di Heliovaara/Patten.

Tanto equilibrio nel primo set, dove senza chance per chi è in risposta si arriva al tie-break. Ad avere la meglio sono Nouza/Oberleitner che recuperano in due occasioni un mini-break di vantaggio e annullando un set point conquistano il parziale d’apertura. Nel secondo, Bolelli/Vavassori cambiano passo e con un netto 6-1 pareggiano i conti prima di imporsi 14-12 al super tie-break del terzo dopo aver cancellato anche due match point.

Per un posto nell’ultimo atto del torneo, le teste di serie numero 5 del tabellone affronteranno i vincitori della sfida tra i primi favoriti del seeding Granollers/Zeballos e Nys/Roger-Vasselin.