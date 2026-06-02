Roland Garros

Bolelli e Vavassori in semifinale al Roland Garros 2026: quanto guadagnano? Soldi e montepremi

Redazione
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Andrea Vavassori e Simone Bolelli - Foto Claudio BenedettoIPA Sport
Andrea Vavassori e Simone Bolelli - Foto Claudio BenedettoIPA Sport

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alla semifinale del Roland Garros 2026. La coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie del tabellone, ha eliminato Nouza/Oberleitner nel rispettivo quarto di finale nello Slam parigino. Gli azzurri si giocheranno un posto in finale con Granollers/Zeballos o Nys/Roger-Vasselin.

IL MONTEPREMI DEL TORNEO MASCHILE E FEMMINILE

Con il raggiungimento della semifinale, Bolelli e Vavassori hanno già messo in tasca 150 mila euro, in caso di finale il montepremi diventerebbe 300 mila euro. In caso di titolo il guadagno per la coppia azzurra sarebbe di 600 mila euro.

MONTEPREMI DOPPIO ROLAND GARROS 2026 (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – €19,000

SECONDO TURNO – €29,000

OTTAVI DI FINALE – €45,000

QUARTI DI FINALE – €82,000

SEMIFINALE – €150,000

FINALE – €300,000

VITTORIA – €600,000

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