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Quando giocano Bolelli/Vavassori la semifinale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

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Foto Giampiero Sposito/FITP
NITTO ATP FINALS 2025 Torino 09/11/2025 Inalpi Arena Andrea Vavassori e Simone Bolelli Foto Giampiero Sposito

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alla semifinale del Roland Garros 2026. La coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie del tabellone, ha eliminato Nouza/Oberleitner nel rispettivo quarto di finale nello Slam parigino. Gli azzurri si giocheranno un posto in finale con Granollers/Zeballos o Nys/Roger-Vasselin.

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ORARIO E DOVE VEDERE BOLELLI E VAVASSORI

Bolelli/Vavassori torneranno in campo giovedì 4 giugno (campo e orario ancora da definire) contro Granollers/Zeballos o Nys/Roger-Vasselin.  . Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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