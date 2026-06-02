Quando giocano Bolelli/Vavassori la semifinale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alla semifinale del Roland Garros 2026. La coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie del tabellone, ha eliminato Nouza/Oberleitner nel rispettivo quarto di finale nello Slam parigino. Gli azzurri si giocheranno un posto in finale con Granollers/Zeballos o Nys/Roger-Vasselin.
IL MONTEPREMI DEL TORNEO MASCHILE E FEMMINILE
ORARIO E DOVE VEDERE BOLELLI E VAVASSORI
Bolelli/Vavassori torneranno in campo giovedì 4 giugno (campo e orario ancora da definire) contro Granollers/Zeballos o Nys/Roger-Vasselin. . Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.