Roland Garros 2026: Auger-Aliassime sulla strada di Cobolli, il romano può crederci

L’avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026 sarà dunque Felix Auger-Aliassime, già sicuro di essere numero 4 del mondo la prossima settimana, ritoccando il best ranking in carriera. Anche Cobolli potrebbe abbassare la sua miglior classifica, ma deve prima aspettare gli altri risultati di questa settimana.

Si tratta di una parziale prima volta: entrambi sono già stati ai quarti di finale di uno Slam, ma mai a Parigi. Sicuramente è il canadese ad avere maggior esperienza a questo livello, forte delle sue due semifinali raggiunte agli US Open (2021 e 2025) e dei quarti di finale giocati sia a Wimbledon (2021) che agli Australian Open (2022). Non è molto da meno l’azzurro: nel 2025 raggiunse anche lui i quarti di finale a Wimbledon, e riuscì a giocare un ottimo match contro Novak Djokovic, perdendo solo in 4 set.

I PRECEDENTI

L’azzurro ha vinto entrambe le sfide giocate finora perdendo solo un set, il primo giocato dai due. Tutti e due i match si giocarono nel 2024 e sul cemento outdoor, all’ATP 500 di Acapulco e al Masters 1000 di Montreal, torneo di casa del canadese. Questa volta, però, ci si può aspettare un match piuttosto diverso: oltre alla diversa superficie, entrambi i giocatori sono cambiati e migliorati molto nel frattempo. Auger-Aliassime ha dovuto ritrovare il suo livello dopo qualche anno di difficoltà (dovute anche a problemi fisici), riuscendoci dalla fine della stagione 2025. Cobolli sta affrontando una serie di prime volte, superando i propri record di settimana in settimana.

IL MATCH

Entrambi i giocatori hanno nel dritto il loro colpo migliore, ma le similitudini si esauriscono qui. Il canadese fa del servizio la sua arma principale, cercando poi di tenere il ritmo alto senza distrazioni. È qui che Cobolli può insinuarsi, sfruttando la sua completezza e la sua esplosività per mescolare le carte nel mazzo di Auger-Aliassime.

Si tratta comunque di un match tra due tennisti al massimo della fiducia e della forma: Cobolli ha perso solo un set nel torneo, agli ottavi di finale contro Zach Svajda. Auger-Aliassime invece è andato in crescendo, producendo la sua miglior prestazione proprio contro Alejandro Tabilo al turno precedente.