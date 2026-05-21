Qualificazioni Roland Garros 2026, Pellegrino vince il derby con Cecchinato e vola in main draw

Continua lo straordinario momento di forma di Andrea Pellegrino. Reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia, dove si è arreso solamente a Jannik Sinner, il ventinovenne pugliese stacca il pass per il primo main draw della sua carriera. Nell’ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026, il tennista di Bisceglie si è imposto nel derby con l’ex semifinalista del torneo Marco Cecchinato con il punteggio di 7-6(5) 6-2 dopo due ore di gioco. Nei turni precedenti Pellegrino aveva invece avuto la meglio su Nicolas Moreno de Alboran e Lloyd Harris.

Nel primo set è Cecchinato a procurarsi la prima palla break che arriva nel secondo game, ma Pellegrino si salva. Nel sesto gioco ci sono altre due opportunità in risposta per il tennista siciliano che però anche in questo caso non va a segno ed è lui nel game successivo a cedere la battuta. Pellegrino non riesce a confermare il break di vantaggio e rimette tutto in discussione dovendo anche annullare, sotto 4-5, due set point con il servizio prima di arrivare al tie-break dove recupera da 4-1 per chiudere il primo set. Nel secondo parziale il pugliese scappa velocemente via sul 3-o ma Cecchinato, nonostante qualche problema fisico, prova a rifarsi sotto sul 3-2. Pellegrino trova però un nuovo break che stavolta mantiene per firmare l’accesso al tabellone principale.