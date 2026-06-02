Challenger 125 Perugia 2026: Basile sorprende Travaglia e torna agli ottavi

Pierluigi Basile sovverte il pronostico, vince il derby azzurro contro Stefano Travaglia per 7-6(3) 4-6 6-3 e accede agli ottavi del Challenger 125 di Perugia.

Arriva per il pugliese la prima vittoria a livello Challenger proprio dall’edizione 2025 di questo stesso torneo, quando si annunciò al grande pubblico raggiungendo la semifinale e battendo 5 giocatori top 400 e perdendo solo un set. Con questa vittoria tornerà probabilmente in top 600, in attesa degli altri risultati della settimana.

Alla fine di un primo set molto equilibrato in cui però solo Basile ha dovuto salvare palle break, è stato proprio lui a spuntarla al tie-break. La reazione di Travaglia non si è fatta attendere, ma non è stata sufficiente per vincere il terzo set.

IL TABELLONE

Basile e la vedrà agli ottavi di finale contro il vincente tra Francesco Forti e Jelle Sels, che ha approfittato del ritiro di Reilly Opelka entrando in tabellone da lucky loser dopo aver perso da Lorenzo Carboni nelle qualificazioni.