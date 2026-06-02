Roland Garros 2026, Zverev è il primo semifinalista: Jodar ko in tre set

Prosegue senza troppi patemi il cammino di Alexander Zverev al Roland Garros 2026. Il tedesco gestisce la minaccia Rafael Jodar con un 7-6(3) 6-1 6-3 e torna in semifinale in uno Slam: si tratta dell’undicesima in carriera, la quinta a Parigi. Con questo successo il numero 3 del mondo scavalca Carlos Alcaraz al secondo posto nella Race ATP (3840 punti a 3650). Con la vittoria del torneo potrebbe avvicinare, ma non scavalcare, il primo posto di Jannik Sinner, ben saldo a quota 5950 punti.

IL MATCH

Il miglior momento della partita di Jodar è proprio l’inizio: dopo essere andato in vantaggio di un break mostrando la brillantezza a cui ha abituato in questi mesi, lo spagnolo ha servito senza successo per il primo set, perso poi al tie-break. Il parziale d’apertura si è dimostrato poi decisivo per il prosieguo del match: da quel momento in poi Zverev è salito in cattedra, giocando più libero e contenendo il tennis offensivo dell’avversario. Chiusa la partita tre set a zero, andrà a caccia della quarta finale Slam in carriera, la prima dall’Australian Open 2025. Potrebbe inoltre essere la prima finale Slam in cui scende in campo da favorito, almeno secondo il seeding: in tutti gli altri casi, sfidò giocatori più in alto di lui nella classifica mondiale.

LA SEMIFINALE

Zverev attende in semifinale il vincente del match tra Jakub Mensik e Joao Fonseca, per il secondo round della sua sfida personale contro i futuri campioni del tennis mondiale. C’è stato solo un incontro con il ceco finora, vinto da Sascha in tre set agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Discorso analogo per il brasiliano, battuto anche lui in tre set dal tedesco nell’unico precedente fra i due, ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026.