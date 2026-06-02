Challenger 125 Perugia 2026, Forti al secondo turno: sconfitto Sels. Eliminato Carboni

Francesco Forti stacca il pass per il secondo turno del Challenger 125 di Perugia, il torneo organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia. Il classe ’99 romagnolo, reduce dalle qualificazioni, si è imposto all’esordio nel main draw su Jelle Sels, il lucky loser che ha preso il posto di Reilly Opelka, con lo score di 6-0 7-6(4). Prossimo avversario di Forti sarà la wild card Pierluigi Basile, che in apertura di programma aveva avuto la meglio nel derby con Stefano Travaglia.

Termina invece la corsa di Lorenzo Carboni, anche lui capace di superare i due turni di qualificazione. Al debutto nel tabellone principale, il classe 2006 sardo si è però arreso in rimonta a Roberto Carballes Baena con lo score di 3-6 6-1 6-4.