Internazionali d’Italia 2026: pioggia sul foro italico, interrotta Bolelli/Vavassori, Sinner-Medvedev a rischio

Pioggia sul Foro Italico nella mattinata di sabato 16 maggio. Il match tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski in corso sul Campo Centrale è stato interrotto. Il campo è stato coperto con i teloni. A rischio lo slittamento dell’inizio, non prima delle 15.00 del finale di terzo set tra Sinner-Medvedev.
PERCHÉ SINNER-MEDVEDEV INIZIA IN RITARDO
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTO 15.58 – I due giocatori entrano in campo, sul punteggio 6-2 5-7 4-2
AGGIORNAMENTO 15.55 – Il team dell’azzurro si dirige verso gli spalti, tutto pronto per l’ingresso in campo
AGGIORNAMENTO 15.51 – Palleggi a calcio e esercizi per scaldare la spalla per l’azzurro
AGGIORNAMENTO 15.51 – Jannik Sinner si sta scaldando nel tunnel con il suo team
AGGIORNAMENTO 15.50 – Iniziano le manovre per rifare il campo
AGGIORNAMENTO 15.44 – Bolelli/Vavassori chiudono il match 10-6 al super tie break e volano in finale
AGGIORNAMENTO 15.41 – Bolelli/Vavassori avanti 8-5 al super tie break
AGGIORNAMENTO 15.32 – Vavassori rientra in campo, si inizia con il super tie break a 10 punti
AGGIORNAMENTO 15.30 – Vavassori usufruisce del toilet break
AGGIORNAMENTO 15.29 – Harrison/Skupski chiudono il secondo set 6-3
AGGIORNAMENTO 15.25 – Harrison/Skupski al servizio sul 5-3.
AGGIORNAMENTO 15.22 – Harrison/Skupski avanti 5-2, Bolelli al servizio.
AGGIORNAMENTO 15.18 – Ha già smesso di piovere, si riparte con Harrison/Skupski al servizio.
AGGIORNAMENTO 15.17 – Fermi anche Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos.
AGGIORNAMENTO 15.15 – I giocatori al momento non rientrano, ma diluvia sul Centrale.
AGGIORNAMENTO 15.15 – Interrotta Bolelli/Vavassori sul 4-2 per Harrison/Skupski nel secondo set dopo che gli azzurri avevano vinto il primo al tie-break.