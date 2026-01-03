Tabellone WTA 500 Brisbane 2026: Sabalenka guida il seeding, non ci sono azzurre

Il WTA 500 di Brisbane – in programma dal 4 all’11 gennaio – avrà un tabellone di altissimo livello. La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka sarà anche la testa di serie numero 1 del torneo australiano. Le numero 2 e 3 del seeding saranno Amanda Anisimova (numero 4 WTA) ed Elena Rybakina (numero 5 WTA). Presenti nel main draw anche altre tre tenniste classificate in Top 10: Jessica Pegula, Madison Keys e Mirra Andreeva. Nessuna italiana iscritta. Di seguito il tabellone completo di Brisbane.
Parte alta
Sabalenka (1) bye
Bondar vs. Bucsa
Cirstea vs. Pavlyuchenkova
Ostapenko (14) bye
Shnaider (12) bye
Kasatkina vs. Potapova
Arango vs. Kessler
Keys (5) bye
Rybakina (3) bye
Zhang vs. Krueger
Cristian vs. Bouzkova
Badosa (15) bye
Muchova (11) bye
Jacquemot vs. Tomljanovic
Kenin vs. Ruse
Alexandrova (7) bye
Parte bassa
Tauson (8) bye
Sasnovich vs. Blinkova
Maria vs. Jones
Samsonova (10) bye
Fernandez (13) bye
Yastremska vs. Gibson
Valentova vs. Kalinskaya
Pegula (4) bye
Andreeva (6) bye
Gadecki vs. Li
Vondrousova vs. Frech
Noskova (9) bye
Kostyuk (16) bye
Pliskova vs. Baptiste
Birrell vs. Sramkova
Anisimova (2) bye