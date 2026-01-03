NewsWta

Tabellone WTA 500 Brisbane 2026: Sabalenka guida il seeding, non ci sono azzurre

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
1 Min Read
Aryna Sabalenka - Foto Christopher Pike:IPA
Aryna Sabalenka - Foto Christopher Pike:IPA

Il WTA 500 di Brisbane – in programma dal 4 all’11 gennaio – avrà un tabellone di altissimo livello. La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka sarà anche la testa di serie numero 1 del torneo australiano. Le numero 2 e 3 del seeding saranno Amanda Anisimova (numero 4 WTA) ed Elena Rybakina (numero 5 WTA). Presenti nel main draw anche altre tre tenniste classificate in Top 10: Jessica Pegula, Madison Keys e Mirra Andreeva. Nessuna italiana iscritta. Di seguito il tabellone completo di Brisbane.

Parte alta

Sabalenka (1) bye
Bondar vs. Bucsa

Cirstea vs. Pavlyuchenkova
Ostapenko (14) bye

Shnaider (12) bye
Kasatkina vs. Potapova

Arango vs. Kessler
Keys (5) bye

Rybakina (3) bye
Zhang vs. Krueger

Cristian vs. Bouzkova
Badosa (15) bye

Muchova (11) bye
Jacquemot vs. Tomljanovic

Kenin vs. Ruse
Alexandrova (7) bye

Parte bassa

Tauson (8) bye
Sasnovich vs. Blinkova

Maria vs. Jones
Samsonova (10) bye

Fernandez (13) bye
Yastremska vs. Gibson

Valentova vs. Kalinskaya
Pegula (4) bye

Andreeva (6) bye
Gadecki vs. Li

Vondrousova vs. Frech
Noskova (9) bye

Kostyuk (16) bye
Pliskova vs. Baptiste

Birrell vs. Sramkova
Anisimova (2) bye

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS