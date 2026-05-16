Internazionali d’Italia 2026: perché Sinner-Medvedev inizia in ritardo

La ripresa della semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa nella serata di venerdì 15 maggio sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro, inizierà in ritardo rispetto all’orario previsto delle 15.00 sul Campo Centrale del Foro Italico.

Lo slittamento è dovuto alla semifinale di doppio tra la coppia azzurra composta da Bolelli e Vavassori e quella formata da Harrison e Skupski. Il match è infatti iniziato con circa trenta minuti di ritardo a causa della pioggia e il lungo primo set ha ulteriormente allungato i tempi.

Di conseguenza, la ripresa degli ultimi game del terzo set tra Sinner e Medvedev prenderà il via soltanto al termine della sfida di doppio già in programma sul Centrale.

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TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTO 15.55 – Il team dell’azzurro si dirige verso gli spalti, tutto pronto per l’ingresso in campo

AGGIORNAMENTO 15.51 – Palleggi a calcio e esercizi per scaldare la spalla per l’azzurro

AGGIORNAMENTO 15.51 – Jannik Sinner si sta scaldando nel tunnel con il suo team

AGGIORNAMENTO 15.50 – Iniziano le manovre per rifare il campo

AGGIORNAMENTO 15.44 – Bolelli/Vavassori chiudono il match al super tie break e volano in finale

AGGIORNAMENTO 15.41 – Bolelli/Vavassori avanti 8-5 al super tie break

AGGIORNAMENTO 15.32 – Vavassori rientra in campo, si inizia con il super tie break a 10 punti

AGGIORNAMENTO 15.30 – Vavassori usufruisce del toilet break

AGGIORNAMENTO 15.29 – Harrison/Skupski chiudono il secondo set 6-3

AGGIORNAMENTO 15.25 – Harrison/Skupski al servizio sul 5-3.

AGGIORNAMENTO 15.22 – Harrison/Skupski avanti 5-2, Bolelli al servizio.

AGGIORNAMENTO 15.18 – Ha già smesso di piovere, si riparte con Harrison/Skupski al servizio.

AGGIORNAMENTO 15.17 – Fermi anche Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos.

AGGIORNAMENTO 15.15 – I giocatori al momento non rientrano, ma diluvia sul Centrale.

AGGIORNAMENTO 15.15 – Interrotta Bolelli/Vavassori sul 4-2 per Harrison/Skupski .