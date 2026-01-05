ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Dimitrov torna in campo

Il programma della seconda giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 6 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Pronto a tornare in campo dopo una lunga assenza Grigor Dimitrov che sulla Pat Rafter Arena sfiderà Pablo Carreno Busta. Il programma del campo centrale si aprirà con il match tra McCartney Kessler e Madison Keys seguito dall’esordio in tabellone della numero 1 del seeding Aryna Sabalenka. Esordio nel torneo anche per la wild card Nick Kyrgios che sfiderà l’americano Aleksandar Kovacevic. Sullo Show Court 1 interessante incrocio tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e lo statunitense numero 4 del seeding Tommy Paul.
IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO
PAT RAFTER ARENA
Ore 2:00 e a seguire
Kessler – (5) Keys
(1) Sabalenka – Bucsa
Non prima delle ore 5:30
(WC) Kyrgios – Kovacevic
Non prima delle ore 9:30 e a seguire
Dimitrov – (Q) Carreno Busta
(3) Rybakina – (Q) Zhang
SHOW COURT 1
Ore 2:00 e a seguire
Nakashima – (2) Davidovich Fokina
Mpetshi Perricard – (4) Paul
(7) Norrie – Humbert
(11) Muchova – (WC) Tomljanovic
Bouzkova – (15) Badosa
SHOW COURT 2
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
(5) Shapovalov – (Q) Collignon
(12) Shnaider – Potapova
Kenin – (7) Alexandrova
Cirstea – (14) Ostapenko
(Q) Hijikata – (WC) Walton
COURT 10
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
(WC) Duckworth/Hewitt – Luz/Matos
(4) Khromacheva/Panova – Noskova/Tauson
Majchrzak/Carabelli – Davidovich Fokina/Lehecka
Alexandrova/Andreeva – Kenin/Krawczyk o (2) Danilina/Krunic
COURT 14
Non prima delle ore 2:00 e a seguire
Machac/Vocel – Melo/Romboli
Kato/Stollar – Kichenok/Kichenok
Collignon/Vacherot – Fearnley/Hidalgo