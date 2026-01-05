AtpNewsWta

ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 gennaio. Dimitrov torna in campo

Donato Boccadifuoco
Grigor Dimitrov - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA
Grigor Dimitrov - Foto Dubreuil Corinne/ABACA / IPA

Il programma della seconda giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 6 gennaio per l’ATP/WTA di Brisbane 2026. Pronto a tornare in campo dopo una lunga assenza Grigor Dimitrov che sulla Pat Rafter Arena sfiderà Pablo Carreno Busta. Il programma del campo centrale si aprirà con il match tra McCartney Kessler e Madison Keys seguito dall’esordio in tabellone della numero 1 del seeding Aryna Sabalenka. Esordio nel torneo anche per la wild card Nick Kyrgios che sfiderà l’americano Aleksandar Kovacevic. Sullo Show Court 1 interessante incrocio tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e lo statunitense numero 4 del seeding Tommy Paul.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO

PAT RAFTER ARENA

Ore 2:00 e a seguire

Kessler – (5) Keys

(1) Sabalenka – Bucsa

Non prima delle ore 5:30

(WC) Kyrgios – Kovacevic

Non prima delle ore 9:30 e a seguire

Dimitrov – (Q) Carreno Busta

(3) Rybakina – (Q) Zhang

SHOW COURT 1

Ore 2:00 e a seguire

Nakashima – (2) Davidovich Fokina

Mpetshi Perricard – (4) Paul

(7) Norrie – Humbert

(11) Muchova – (WC) Tomljanovic

Bouzkova – (15) Badosa

SHOW COURT 2

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

(5) Shapovalov – (Q) Collignon

(12) Shnaider – Potapova

Kenin – (7) Alexandrova

Cirstea – (14) Ostapenko

(Q) Hijikata – (WC) Walton

COURT 10

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

(WC) Duckworth/Hewitt – Luz/Matos

(4) Khromacheva/Panova – Noskova/Tauson

Majchrzak/Carabelli – Davidovich Fokina/Lehecka

Alexandrova/Andreeva – Kenin/Krawczyk o (2) Danilina/Krunic

COURT 14

Non prima delle ore 2:00 e a seguire

Machac/Vocel – Melo/Romboli

Kato/Stollar – Kichenok/Kichenok

Collignon/Vacherot – Fearnley/Hidalgo

