Internazionali d’Italia 2026: Bolelli e Vavassori in finale a Roma, battuti Harrison e Skupski in tre set

Il sogno continua per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: gli azzurri sono in finale agli Internazionali d’Italia 2026. La coppia italiana, infatti, ha battuto il duo anglo-americano composto da Christian Harrison e Neal Skupski con il punteggio di 7-6(9) 3-6 10-6 in 2 ore e 4 minuti di gioco al termine di una partita rocambolesca e ricca di colpi di scena, soprattutto nel primo set.

LA PARTITA

Nel parziale d’apertura, infatti, si sono viste due partite diverse: nella prima fase Harrison e Skupski hanno giocato nettamente meglio di Bolelli e Vavassori, con Simone apparso in difficoltà e gli azzurri costretti anche a recuperare un break che sembrava indirizzare il set. Nella seconda parte, invece, è arrivata la reazione italiana: dopo aver annullato agli avversari la possibilità di servire per il set, Bolelli e Vavassori si sono procurati anche un set point nel dodicesimo game. Nel lungo tie-break del Campo Centrale non sono mancati errori e tensione da entrambe le parti, ma gli italiani sono riusciti a chiudere il parziale soltanto al sesto set point.

Nel secondo set, però, i campioni in carica degli Australian Open sono tornati a imporsi con maggiore continuità e, grazie a un break in apertura, hanno indirizzato il parziale concedendo pochissimo nei propri turni di battuta. La sfida si è così decisa al super tie-break del terzo set, conclusione inevitabile vista la grande equilibrio dell’incontro. A spuntarla, però, sono stati Bolelli e Vavassori, che hanno preso progressivamente il controllo del punteggio chiudendo 10-6.

Gli azzurri raggiungono così per la prima volta la finale agli Internazionali d’Italia, dove affronteranno i numeri 2 del seeding Marcel Granollers e Horacio Zeballos.