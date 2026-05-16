Internazionali d’Italia 2026: pioggia sul Foro Italico, posticipata Bolelli/Vavassori e rischia di slittare Sinner

Pioggia sul Foro Italico nella mattinata di sabato 16 maggio. Il match tra Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos – in corso sulla SuperTennis Arena – è stato interrotto sul punteggio di 3-2 per Granollers e Zeballos. Il campo è stato coperto con i teloni. Intanto attesa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che alle 13.00 dovrebbero scendere in campo sul Centrale contro Harrison/Skupski. Non prima delle 15.00 il finale di Sinner-Medvedev.

AGGIORNAMENTO 12.50 – Ritarda di mezz’ora Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, potrebbe non iniziare alle 15.00 Sinner-Medvedev.

AGGIORNAMENTO 12.47 – Krajicek/Mektic-Granollers/Zeballos non riprenderà prima delle 13.30, dunque slitta anche l’inizio di Bolelli e Vavassori.

AGGIORNAMENTO 12.45 – Coperto anche il Campo Centrale, continua a piovere abbondantemente su Roma.

AGGIORNAMENTO 12.40 – Pioggia forte sul Foro Italico, al momento non ic sono indicazioni né sulla ripresa del gioco né sull’inizio del match di Bolelli e Vavassori sul Centrale.

AGGIORNAMENTO 12.35 – Interrotta Krajicek/Mektic-Granollers/Zeballos sulla SuperTennis Arena.