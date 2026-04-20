Masters 1000 Madrid 2026: il percorso di Cobolli, tutti i possibili avversari

Flavio Cobolli arriva al Masters 1000 di Madrid 2026 reduce da un’ottima settimana all’ATP 500 di Monaco di Baviera, d0ve ha raggiunto la sua seconda finale stagionale. La settimana in Baviera gli ha consentito di tornare nuovamente alla posizione numero 13 del ranking, eguagliando il suo miglior piazzamento. Il romano, beneficiando di un bye al primo turno, esordirà direttamente al secondo contro il vincente della partita tra Camilo Ugo Carabelli e Gael Monfils. Sulla sua strada l’insidioso Learner Tien e Daniil Medvedev, fino ad un possibile quarto di finale replica della semifinale di Monaco contro Alexander Zverev. Di seguito il tabellone completo di Cobolli a Madrid.

Primo turno – bye

Secondo turno – Ugo Carabelli/Monfils

Terzo turno – Tien/Dimitrov

Ottavi – Medvedev/Shapovalov

Quarti – Zverev/Khachanov/Mensik

Semifinale – Auger-Aliassime/Bublik/Ruud

Finale – Sinner/de Minaur/Shelton/Musetti