Cobolli ko in finale nell’ATP 500 di Monaco, titolo a Shelton

Flavio Cobolli ko in finale nell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026. Il tennista romano, apparso un po’ scarico dopo la strepitosa prestazione contro Alexander Zverev in semifinale, si arrende in due set alla testa di serie numero 2 Ben Shelton. 6-2 7-6, in un’ora e mezza di gioco, il punteggio in favore del 23enne statunitense, protagonista di una settimana tutta in crescendo. Dal successo con Joao Fonseca nei quarti, in semifinale e finale il numero 6 del mondo è stato quasi impeccabile. Per Shelton è il quinto titolo in carriera – il secondo su terra battuta dopo quello nell’ATP 250 di Houston 2024 – e il secondo nel 2026, dopo il successo nell’ATP 500 di Dallas in finale contro Taylor Fritz. L’americano si conferma in sesta posizione nel ranking ATP con 4070 punti e accorcia su Felix Auger-Aliassime, quinto con 4100 punti.

COBOLLI KO MA IN CORSA PER LE FINALS

Resta ottimo il percorso in Baviera di Cobolli: da lunedì eguaglierà il suo best ranking di numero 13 del mondo (2600 punti). Mancata un po’ di energia all’azzurro – alla quinta finale ATP della carriera – che non riesce a sollevare il secondo titolo nel 2026, dopo quello nell’ATP 500 di Acapulco. Nonostante qualche passaggio a vuoto nei primi mesi di stagione, Cobolli chiude la settimana issandosi al decimo posto nella Race verso le ATP Finals di Torino: 1070 i punti raccolti dal romano, che si avvicina a -225 dall’ottava piazza occupata da Alex de Minaur. “È stata una settimana incredibile. Congratulazioni a Ben (Shelton ndr.) e a tutto il suo team e gli auguro il meglio per i prossimi mesi. Spero di poterlo incontrare nuovamente in stagione. Non vedo l’ora di tornare qui a Monaco l’anno prossimo”, le parole, nel corso della premiazione, del n.13 ATP, che ripartirà dal Masters 1000 di Madrid 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio.