Chi è Joanna Garland, sorpresa del Million Dollar 1 Point Slam

Chi è Joanna Garland? Se da un lato c’è il dilettante Jordan Smith, l’altra finalista del Million Dollar 1 Point Slam è la giocatrice di Taipei. Nata il 16 luglio del 2001 a Stevenage, è cresciuta in Inghilterra prima di trasferirsi a Taiwan all’età di 10 anni. Vanta un best ranking di numero 117 – raggiunto proprio il 12 gennaio 2026, alla vigilia dell’Australian Open – e in carriera ha vinto 16 titoli ITF.

Chi ha battuto Joanna Garland

La tennista taiwanese, sconfitta al primo turno delle qualificazioni a Melbourne, si è dovuta qualificare per regalarsi un posto nel main draw del 1 Point Slam. Dopo il successo all’esordio ai danni di Varvara Lepchenko, ha ottenuto due incredibili successi ai danni di due finalisti Slam uomini come Alexander Zverev e Nick Kyrgios. In seguito ha eliminato due colleghe come Maria Sakkari e Donna Vekic.