Chi è Jordan Smith, l’amatore che ha battuto Sinner al 1 Point Slam

Jordan Smith. Questo il nome dell’amatore che ha sconfitto Jannik Sinner nel Million Dollar 1 Point Slam sulla Rod Laver Arena a Melbourne. Il tennista azzurro ha infatti avuto l’opportunità di servire, tuttavia ha accusato particolarmente la tensione e ha affossato la battuta in rete, spianando all’avversario la strada per i quarti di finale. Andiamo a scoprire chi è Jordan Smith.

Chi è Jordan Smith: età, da quanto gioca a tennis

Jordan Smith ha 29 ed è un rappresentante del circolo Castle Hill Tennis Academy. Ha iniziato a giocare a tennis quando aveva tre anni, allenato dal padre, e da junior ha vinto cinque titoli nazionali: due in singolare e tre in doppio. Ha inoltre guidato la squadra del Oakhill College al titolo statale. Da ragazzo ha affrontato anche Cameron Norrie e Alexander Zverev.

Le sue dichiarazioni

“Sarebbe incredibile giocare alla Rod Laver Arena. Sono cresciuto guardandola in TV e vedendo icone come Hewitt e Rafter: scendere in campo, guardarmi intorno e godermi il momento sarebbe fantastico“ aveva detto prima di essere tra i protagonisti dell’evento a Melbourne.

Jordan Smith: chi ha battuto

Partito dal primo turno, ha sconfitto sul suo cammino il giocatore di football australiano Bailey Smith, la brasiliana Laura Pigossi – al termine di uno scambio incredibile -, poi Jannik Sinner e infine Amanda Anisimova grazie a un servizio vincente.