Australian Open 2026, Ljubicic: “Sinner un po’ passivo, non si aspettava di perdere da Djokovic”

La semifinale dell’Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è stato uno dei match più appassionanti dell’ultimo periodo, con un risultato in bilico fino alla fine e un epilogo che in pochi avrebbero potuto prevedere. La partita ha evidenziato ancora una volta il cuore del serbo e i problemi riguardo le sfide sulla lunga distanza per l’azzurro.

A esprimersi sull’incontro è stato l’ex numero tre del mondo, Ivan Ljubicic, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’atteggiamento di entrambi: “Djokovic ha giocato un tennis molto aggressivo, vicino alla linea di fondo. Mi ha ricordato la sua versione da diciassettenne, ma è l’unico modo per battere quei due”. A proposito di Sinner, invece: “Jannik è stato forse un po’ passivo, ma anche Alcaraz nel primo set. Djokovic non li faceva giocare”.

Le conseguenze a livello psicologico di una sconfitta

L’ultima sconfitta dell’altoatesino contro Djokovic risaliva alle ATP Finals nel novembre del 2023. A livello Slam, invece, nel luglio dello stesso anno sui campi in erba di Wimbledon: “Per Jannik è stata una bella botta, non si aspettava di perdere contro Djokovic tre su cinque”. Infine, sulla questione crampi, che ha riguardato sia Alcaraz che Sinner nel primo Major dell’anno: “Il problema forse è un blocco mentale, una situazione che non puoi controllare”.