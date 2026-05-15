Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 16 maggio con Sinner-Medvedev

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 16 maggio degli Internazionali d’Italia 2026 con il recupero di Sinner-Medvedev. L’altoatesino e il russo torneranno in campo sabato 16 maggio nel secondo match dalle 13.00 per terminare la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Spostato di campo il match di doppio tra Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos, aprirà il programma alle 13.00 Bolelli/Vavassori contro Harrison/Skupski e a seguire Sinner-Medvedev.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CAMPO CENTRALE

ore 13.00 – Bolelli/Vavassori vs Harrison/Skupski

non prima delle 15.00 – (1) Sinner vs (7) Medvedev sul 6-2 5-7 4-2 per Sinner

non prima delle 17.00 – (3) Gauff vs (7) Svitolina