Internazionali d’Italia 2026: Sinner-Medvedev rinviata a sabato

Jannik Sinner e Daniil Medvedev non rientreranno in campo per terminare la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. Il match è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 4-2 per l’altoatesino nel terzo set. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi alle 21.45 e l’organizzazione del torneo ha optato per uno slittamento alla giornata di sabato a causa delle previsioni poco incoraggianti. Il match si giocherà al termine della partita di Bolelli e Vavassori non prima delle 15.00.

IL PROGRAMMA AGGIORNATO DI DOMANI