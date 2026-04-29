Internazionali d’Italia 2026: Swiatek si allena sul campo Centrale (VIDEO)

Iga Swiatek è arrivata al Foro Italico e ha subito iniziato a prendere confidenza con i campi degli Internazionali BNL d’Italia 2026. La polacca ha svolto il suo primo allenamento sul Campo Centrale, nella tarda mattinata di mercoledì 29 aprile, dalle 11.00 alle 13.00.

Una sessione blanda, non solo per ritrovare ritmo sulla terra battuta romana, ma anche per testare le condizioni del campo principale in vista dell’inizio del torneo. Come spesso accade in questi casi, diversi appassionati hanno assistito all’allenamento, approfittando dell’occasione per vedere da vicino una delle protagoniste più attese della manifestazione.

Per Swiatek, campionessa agli Internazionali d’Italia per ben tre volte, si tratta del primo passo nel percorso di avvicinamento al torneo capitolino, uno degli appuntamenti più importanti della stagione su terra. Nei prossimi giorni proseguiranno le sessioni di allenamento, fondamentali per arrivare pronta al debutto nel tabellone principale.